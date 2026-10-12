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Пашинян заявил о готовности Армении развивать отношения с РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Армения не желает ухудшения отношений с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В наших целях не было, нет и не будет разрыва или ухудшения отношений с Россией. Напротив, мы хотим развить наши отношения с Россией", - сказал Пашинян в интервью Radio France International, видеозапись которого размещена в соцсетях армянского премьера.

По его словам, "вне зависимости от всего, отношения с Россией не могут быть такими же, как прошлом". "Изменилось то, что в прошлом был конфликт с Азербайджаном, а теперь есть мир", - сказал он.

Пашинян также заявил, что одной из целей Армении является членство в Евросоюзе.

"Почему я говорю одна из целей или один из вариантов, поскольку ЕС еще должен принять решение по политике расширения. Только желание страны стать членом ЕС недостаточно для решения этого вопроса. Наша стратегическая цель - создание альтернатив для Армении. Мы жили в условиях, когда Армения во внешней среде не имела больших альтернатив. Цель создания альтернатив, чтобы народ Армении мог решить - страна остается в ЕАЭС, становится членом ЕС, или же не становится членом ни одной из этих организаций. В любом случае мы реформируем Армению по стандартам ЕС", - заявил Пашинян.

Армения Никол Пашинян
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