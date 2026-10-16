19 мусульманских стран осудили открытие посольства Колумбии в Иерусалиме

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел 19 мусульманских государств выпустили заявление, в котором решительно осудили открытие посольства Колумбии в Иерусалиме, заявив, что это подрывает усилия по достижению справедливого и прочного мира на основе принципа "два государства для двух народов", сообщает EFE.

В заявлении главы МИД Алжира, Джибути, Египта, Индонезии, Иордании, Йемена, Катара, Кувейта, Ливана, Ливии, Малайзии, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии, Сомали, Судана и Турции назвали этот шаг противоречащим резолюциям Совета Безопасности ООН.

"Любая мера или решение, направленные на изменение правового или исторического статуса Иерусалима или на признание его столицей Израиля, являются недействительными в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - сказано в заявлении.

Министры призвали правительство Колумбии "пересмотреть и отменить это решение и воздержаться от любых действий, нарушающих законные права палестинского народа".

Министры иностранных дел Колумбии и Израиля Омар Буйя и Гидеон Саар 14 октября открыли новое посольство Колумбии в Иерусалиме. Решение было принято после прихода к власти президента Колумбии Абелардо Де ла Эсприэльи, который в июле после восстановления дипломатических отношений с Израилем объявил о переносе колумбийской дипломатической миссии из Тель-Авива в Иерусалим.

Прежний президент Колумбии Густаво Петро разорвал дипотношения с Израилем в 2024 году в знак протеста против действий израильской армии в секторе Газа.

Колумбия стала десятой страной, открывшей посольство в Иерусалиме.