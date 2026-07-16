Поиск

Новые власти Колумбии намерены восстановить отношения с Израилем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подтвердил в четверг, что после вступления в должность 7 августа восстановит "исторический союз с Израилем", что включает в себя и перенос колумбийского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает ЭФЭ.

"Соглашением предусмотрен немедленный обмен послами, взаимную отмену визовых требований и планы по открытию посольства Колумбии в Иерусалиме", - цитирует агентство заявление канцелярии будущего президента Колумбии.

Дипломатические отношения с Израилем разорвал 1 мая 2024 года уходящий президент Колумбии Густаво Петро в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа после нападений, совершенных движением ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Исторические отношения, которые администрация Петро в одностороннем порядке разорвала, будут вновь укреплены. Колумбия вернет себе союзников, слово в дипломатии и роль надежного партнера в мире", - говорится в заявлении де ла Эсприэльи.

Колумбия Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

 Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

 Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

 Природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

 Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами погибших военных

В Аргентине после победы над англичанами на ЧМ-2026 вспомнили о Фолклендах

Pew Research выяснил, что к Китаю в мире стали лучше относиться, чем к США

Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

 Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

Новые 25-процентные пошлины США в отношении Бразилии вступят в силу 22 июля

 Новые 25-процентные пошлины США в отношении Бразилии вступят в силу 22 июля
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10561 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов