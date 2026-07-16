Новые власти Колумбии намерены восстановить отношения с Израилем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подтвердил в четверг, что после вступления в должность 7 августа восстановит "исторический союз с Израилем", что включает в себя и перенос колумбийского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает ЭФЭ.

"Соглашением предусмотрен немедленный обмен послами, взаимную отмену визовых требований и планы по открытию посольства Колумбии в Иерусалиме", - цитирует агентство заявление канцелярии будущего президента Колумбии.

Дипломатические отношения с Израилем разорвал 1 мая 2024 года уходящий президент Колумбии Густаво Петро в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа после нападений, совершенных движением ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Исторические отношения, которые администрация Петро в одностороннем порядке разорвала, будут вновь укреплены. Колумбия вернет себе союзников, слово в дипломатии и роль надежного партнера в мире", - говорится в заявлении де ла Эсприэльи.