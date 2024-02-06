Милей планирует перенести посольство Аргентины в Иерусалим

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей в ходе поездки в Израиль объявил о планах перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

"Я планирую перенести посольство в западную часть Иерусалима", - заявил он министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу.

Движение ХАМАС из сектора Газа осудило планы Аргентины.

Дипломатические представительства большинства стран в Израиле традиционно расположены в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, поскольку в международном сообществе принято, что Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства. Лишь несколько стран переместили в последние годы свои дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим – вслед за США, которые при президенте Дональде Трампе признали Иерусалим столицей еврейского государства. Тогда же Трамп заявил, что Вашингтон переносит посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Милей во вторник прибыл в Израиль в международный аэропорт имени Бен Гуриона, где его приветствовал глава МИД Израиля. В поездке в Израиль главу аргентинского государства сопровождают глава аргентинского МИД Диана Мондино и аргентинский раввин Шимон Аксель Ваниш, который, как ожидается, станет новым послом Аргентины в Израиле.

Кац поблагодарил Милея за то, что тот выбрал именно Израиль в качестве первой страны, куда он отправился с визитом в первую заграничную поездку на посту президента Аргентины, а также за поддержку Израиля.

Поездка продлится три дня. Ожидается, что аргентинская делегация посетит Стену плача, а Милей встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Times of Israel отмечает, что Милей – не еврей по происхождению, однако рассматривает возможность перейти в иудаизм, поскольку интересуется этой религией.

После поездки в Израиль он отправится в Италию и в Ватикан, где встретится с итальянским премьером Джорджей Мелони, а также с папой римским Франциском.