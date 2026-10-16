Каллас заявила, что ЕС пока не может заменить Украине систему Starlink

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз не сможет в ближайшее время предложить Украине замену американской спутниковой системы Starlink, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Украина действительно нуждается в Starlink. Но, к сожалению, в ближайшем будущем Европа не сможет заменить эту технологию", - сказала она журналистам перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

Каллас добавила, что по этой причине в ЕС ведутся обсуждения по вопросам обороноспособности союза. Она отметила, что Европейское оборонное агентство определило "самые важные потребности ЕС", которых не хватает, и отметила, что теперь перед союзом стоит задача как можно быстрее восполнить эти пробелы.