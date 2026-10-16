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Трамп заверил, что Вашингтон не отдавал распоряжение замедлить "Старлинк" на Украине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон не связан с замедлением "Старшилд" - подразделения "Старлинк", сообщает в пятницу Bloomberg.

"Мы совсем не замедляли это", - заявил он, говоря о "Старшилд".

Трамп также отметил, что не думает, что предприниматель Илон Маск, владеющий SpaceX, которой принадлежит "Старлинк", мог быть связан с замедлением.

"Я не знаю, сделал ли это кто-то, но это был не я. И я не думаю, что это был Илон", - отметил Трамп.

"Старшилд" предоставляет новые военные космические возможности США и союзникам.

Дональд Трамп США Украина
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