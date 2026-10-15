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Axios пишет, что администрация Трампа не связана с замедлением Starlink

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Администрация США не несет ответственности за ограничения в работе системы спутникового интернета Starlink, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа не имеет никакого отношения к предполагаемому замедлению работы Starlink.

Американские чиновники указали на техническую неисправность в системе, но украинские официальные лица подозревают, что это было предупреждение со стороны Белого дома.

По мнению Киева, уточняет портал, ограничения были намеренно введены компанией-разработчиком SpaceX, чтобы заставить Украину согласиться с требованием Трампа не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам двух источников издания, высокопоставленные советники президента Украины Владимира Зеленского в среду связались со своими коллегами в Белом доме и спросили, было ли принято решение о прекращении работы Starlink и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Украинские официальные лица обратились с аналогичными запросами в ЦРУ и Пентагон. Собеседники Axios заявили, что представители Белого дома сообщили украинцам, что не контролируют деятельность компании SpaceX.

Один собеседник отметил, что администрация Трампа собирается связаться со SpaceX, чтобы выяснить, что произошло.

Ранее Киев сообщил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена в ночь на среду.

Отмечалось, что скорость работы терминалов спутникового интернета Starlink для украинской армии была ограничена до 160 км в час. Позднее стало известно, что утром в среду SpaceX еще сильнее ограничила скорость работы терминалов до 60-70 км в час.

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США Starlink Украина
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