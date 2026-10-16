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Politico сообщило, что лидеры ЕС не просили Зеленского смягчить риторику в отношении Трампа

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Руководители стран ЕС не побуждали президента Украины Владимира Зеленского менее критично высказываться в отношении политики американского лидера Дональда Трампа, сообщает в пятницу газета Politico со ссылкой на источники.

"По словам четырех дипломатов ЕС, ознакомленных с разговорами лидеров в Брюсселе, руководители не оказывали какого-либо давления на Зеленского, чтобы тот смягчил риторику в отношении Вашингтона или Трампа", - говорится в сообщении.

"Чего вы ожидаете от Зеленского? Он в отчаянии, и ситуация настолько плоха, насколько может быть", - пояснил один из дипломатов.

В свою очередь премьер Дании Метте Фредериксен на просьбу прокомментировать подобные сообщения ответила журналистам, что не была свидетельницей таких разговоров.

В четверг издание Financial Times со ссылкой на источники передавало, что руководители ЕС собираются в приватных обсуждениях с Зеленским рекомендовать ему не давать жестких оценок действиям администрации США.

Между тем в пятницу Трамп в интервью Newsmax сказал, что конфликт на Украине можно будет решить, однако уже без Зеленского. "Он лишь говорит, что хочет найти мирное решение, но на самом деле - это лишь слова. Я не могу назвать себя большим фанатом Зеленского", - добавил президент США.

По его мнению, при Зеленском "они разрушили собственную страну". Кроме того, он вновь обвинил украинского президента в том, что ударами по НПЗ в России он провоцирует рост цен на нефть.

США Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский
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