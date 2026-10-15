FT сообщила о планах лидеров ЕС уговаривать Зеленского умерить критику Трампа

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Лидеры Евросоюза собираются в приватных обсуждений с президентом Украины Владимиром Зеленским рекомендовать ему высказываться менее резко о политике президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, убеждать Зеленского смягчить публичную критику Трампа будут из-за опасений, что все более прямолинейные замечания украинского президента могут еще сильнее навредить и без того напряженным отношениям Вашингтона и Киева (...) Три человека, знакомых с подготовкой саммита ЕС, сказали FT, что бесцеремонные оценки Зеленского сильно удивили лидеров ЕС, которые встретятся с ним 16 октября в Брюсселе и за закрытыми дверьми призовут его сдерживаться в выступлениях.

"Сказанное может и быть правдой, но не всегда надо произносить ее громко", - сказал один из источников газеты.

Ее собеседники подчеркнули, что заявления 27 лидеров стран ЕС в адрес Зеленского будут "чуткими, но твердыми".

Источники портала Axios ранее говорили, что на переговорах 9 октября спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Украиной звучали угрозы о прекращении передачи американских разведданных украинской стороне, если Киев не прислушается к просьбам Трампа остановить удары по российским НПЗ. CNN передавала, что Белый дом предупредил Украину и ее европейских союзников о готовности приостановить передачу разведданных и продажу вооружений, если Киев не прекратит атаки на российские энергетические объекты.

Трамп заверял, что США не прекращали передачу Украине разведданных, и продолжают работать с Москвой и Киевом над урегулированием конфликта. Но портал Semafor со ссылкой на источник сообщал, что в администрации США идут активные дискуссии, стоит ли продолжать или остановить передачу разведывательной информации Украине; единой позиции по вопросу нет.