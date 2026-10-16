Власти Эфиопии создают временную администрацию в регионе Тыграй

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эфиопии объявило о формировании администрации на переходный период в регионе Тыграй, где в сентябре вновь вспыхнули бои между войсками и оппозиционным Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ), пишет "Аль-Ахрам".

"Администрация обеспечит стабильную политическую ситуацию, чтобы можно было провести свободные и транспарентные выборы", - заявило правительство.

Срок работы временных органов власти должен составить шесть месяцев. В Аддис-Абебе обвинили НФОТ в нежелании соблюдения мира и ответственности за возобновление боевых действий в прошлом месяце.

В 2020-2022 годах в Тыграе уже шел конфликт между федеральным правительством Эфиопии, которому оказывали помощь военные Эритреи, и НФОТ. Бои завершились мирным соглашением. Однако население Тыграя не участвовали во всеобщих выборах в Эфиопии в июне 2026 года. На них одержала победу Партия процветания во главе с премьером Абием Ахмедом Али.

В сентябре НФОТ, управлявший Эфиопией с 1991 года по 2018 год и затем лишенный власти нынешним премьером, и еще шесть групп сформировали "Альянс сил за выживание народов Эфиопии", нацеленный на свержение правительства в Аддис-Абебе. Затем НФОТ обвинил эфиопских военных в атаках и начал боевые действия. Однако Национальные силы обороны Эфиопии и союзные им подразделения перешли в наступление, НФОТ оставили административный центр региона город Мэкэле. Войска продолжают занимать населенные пункты и двигаться на север, в сторону Эритреи.