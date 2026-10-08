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Эритрейские войска заняли два города на севере Эфиопии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Войска Эритреи вошли на территорию региона Тыграй на севере Эфиопии и установили контроль над двум городами - Адди-Грат и Идага-Хамус, сообщает AP со ссылкой на командира союзной эфиопскому правительству группировки "Силы мира Тыграя" Эрмияса Абабу.

По его словам, эритрейские военные зашли в Адди-Грат 6 октября, в Идага-Хамус - в среду. От подчиненных командир получает информацию, что военнослужащие Эритреи проводят рекогносцировку в районе Идага-Хамус.

Неправительственная исследовательская организация ACLED сообщала, что после того, как эритрейские военные пересекли границу с Эфиопией, на пути к Идага-Хамусу их атаковали беспилотники эфиопских военных.

По данным источников AP, отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), 23 сентября возобновившего борьбу с федеральным правительством Эфиопии, отошли из города Ында-Сылласе (Шире) на севере страны. Однако эфиопские военные и союзные им ополченцы пока в городе не появились.

Накануне министр правительственной связи Эфиопии Энаталем Мелес заявила агентству Bloomberg, что эритрейское командование перебросило войска на эфиопскую территорию, Аддис-Абеба требует незамедлительно отозвать их.

Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель заявил, что Эфиопия лишь ищет повод развязать боевые действия с целью выйти к Красному морю и занять стратегически важный эритрейский порт Асэб.

Эфиопские власти обвиняют Эритрею, а также Египет и Судан в поддержке вооруженной оппозиции.

В сентябре НФОТ, управлявший Эфиопией с 1991 года по 2018 год и затем лишенный власти нынешним премьером Абием Ахмедом Али, и еще шесть групп сформировали "Альянс сил за выживание народов Эфиопии", нацеленный на свержение правительства в Аддис-Абебе. 23 сентября отряды НФОТ перешли в наступление, в том числе в регионах Афар и Амхар. Однако на прошлой неделе федеральные войска начали контрнаступление, отбили административный центр Тыграя - Мэкэле.

Затем "Силы мира Тыграя" ввели ночной комендантский час в городе. По данным AP, мэрия, районные органы власти, полицейские участки и многие коммерческие предприятия по-прежнему закрыты; однако временной администрации не учреждали, и государственные ведомства пока не работают. Но дорога на юг, в Аддис-Абебу, открыта, и в Мэкэле снова могут подвозить продовольствие и топливо.

Тыграй Судан Эфиопия Амхар Аддис-Абеба Эритрея НФОТ
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