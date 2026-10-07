В Аддис-Абебе обвинили Эритрею в отправке войск в Эфиопию

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Эритрейское командование перебросило войска на эфиопскую территорию, Аддис-Абеба требует незамедлительно отозвать их, заявила Bloomberg министр правительственной связи Эфиопии Энаталем Мелес.

"Все иностранные военные силы, действующие на нашей суверенной территории, должны немедленно ее покинуть. (...) эритрейские войска, проявляющие активность в регионе Тыграй, должны без промедления уйти с территории Эфиопии", - сказала она.

Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель заявил, что Эфиопия ищет повод развязать боевые действия с целью выйти к Красному морю и занять стратегически важный эритрейский порт Асэб. При этом, по его словам, Эфиопия пытается показать, что действует в целях самообороны.

"Комплексная стратегия Эфиопии за последние месяцы сосредоточена на возвращении повестки трехлетней давности - войны и агрессии против Эритреи, которые описываются в терминах самообороны. Конечная точка - Асэб. Это лежит в подоплеке всех обвинений", - приводит Bloomberg слова министра.

Эфиопские власти обвиняют Эритрею, а также Египет и Судан в поддержке вооруженной оппозиции. В свою очередь в Асмэре опасаются, что лишенная выхода к морскому побережью Эфиопия стремится проложить путь к Красному морю через эритрейскую территорию. Эфиопия утратила выход к морю после того, как по итогам референдума 1993 года 24 мая того же года Эритрея стала независимой от Эфиопии государством. В минувший понедельник эфиопский премьер Абий Ахмед Али, вновь переизбранный парламентом на этот пост по итогам июньских всеобщих выборов, вновь заявил, что Эфиопия не может стабильно развиваться, не имея выхода к Красному морю.

В сентябре Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), управлявший Эфиопией с 1991 года по 2018 год и затем лишенный власти нынешним премьером, и еще шесть групп сформировали "Альянс сил за выживание народов Эфиопии", нацеленный на свержение правительства в Аддис-Абебе. 23 сентября отряды НФОТ перешли в наступление, в том числе в регионах Афар и Амхар. Однако на прошлой неделе федеральные войска начали контрнаступление, отбили административный центр Тыграя - Мэкэле, продолжают зачистку региона. При этом Тыграй на севере граничит с Эритреей, а на западе - с Суданом, где вооруженный конфликт продолжается с апреля 2023 года.