ВМС Ирана заявили о пожаре на танкере в восточной части Ормузского пролива

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ВМС Ирана сообщили о возгорании на нефтяном танкере, пытавшемся пересечь восточную часть Ормузского пролива, передает телерадиокомпания IRIB.

"Несколько часов назад группы наблюдения ВМС Ирана (...) обнаружили нефтяной танкер в водах на востоке Ормузского пролива. Судно было вовлечено в незаконную деятельность. На его борту вспыхнул пожар", - сказано в заявлении.

По утверждению военных, танкер пытался пройти через запрещенную для судоходства зону в Оманском заливе. У судна была отключена система автоматической идентификации. Название танкера не уточняется.

Корпус стражей Исламской революции Ирана неоднократно предупреждал об опасности использования маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.