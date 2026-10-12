Танкер в Ормузском проливе попал под обстрел

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Проходящий через Ормузский пролив танкер в воскресенье попал под обстрел, сообщает в понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"В танкер попал снаряд", - говорится в сообщении управления. В нем отмечается, что более подробных данных об обстреле не поступало.

Отмечается, что UKMTO получила доклад об инциденте с опозданием, точное время обстрела не установлено.

В результате удара члены команды не пострадали.