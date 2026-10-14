Цены на нефть повышаются на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило накануне вечером, что контейнеровоз и танкер в проливе попали под обстрел.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $106,28 за баррель, что на $0,59 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,96 (0,9%), до $105,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,58 (0,62%), до $94,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,4 (0,43%), до $94,14 за баррель.

"Тот факт, что иранские чиновники открыто признают, что подрывают усилия США по сдерживанию цен на нефть, красноречиво говорит об истинных намерениях, стоящих за так называемыми мирными переговорами", - говорит руководитель отдела анализа рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Иран прекрасно осознает значение своего географического положения и то, какой ущерб высокие цены на нефть могут нанести мировой экономике, и вполне может пользоваться этим рычагом давления", - отмечает она.

Продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию поддерживают опасения экспертов по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива. В среду министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что хуситы атаковали административное здание государственной нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане.