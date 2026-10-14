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Польша заявила о готовности оплатить создание военной базы США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Польша готова взять на себя расходы по созданию постоянной американской военной базы на своей территории, заявила в среду замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецка.

"Американская база на польской территории значительно повысит нашу безопасность, но безопасность имеет свою цену. Мы готовы заплатить за эту базу", - сказала Собковяк-Чарнецка в эфире радио RMF FM.

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"Американцы осмотрели потенциальные места размещения, и сейчас мы готовим соответствующий законопроект", - добавила она.

"Я бы не удивилась, если бы американцы несколько сократили свое присутствие на континенте. Однако я не думаю, что это коснется нашей части континента", - также отметила замглавы Минобороны Польши.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что ожидают решения о создании постоянной американской военной базы в Польше до конца текущего года.

Польша США
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