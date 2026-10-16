В Иране пообещали надлежащий ответ на угрозы США ударить по энергетике "матерью всех бомб"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Тегеран не оставит без реакции любые угрозы Вашингтона в отношении иранских энергетических объектов, заявил в пятницу министр нефти Ирана Хамид Бовард.

"Мы примем точные и надлежащие ответные меры в нужное время, чтобы противостоять угрозам со стороны противника", - приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Бовард также выразил мнение, что действия США против Ирана пагубно сказались на энергетическом сектора во всем мире.

Ранее CNN со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что США разработали планы нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана с использованием самой мощной из имеющихся в их арсенале неядерных авиабомб.

По их данным, США рассматривают возможность применения против Ирана бомбы GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb - MOAB, вес 9,5 т, также известна как "мать всех бомб") в случае, если президент Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов.

Впервые эта бомба была испытана в 2003 году, применялась в 2017 году в Афганистане против позиций запрещенной в России террористической группировки ИГ.