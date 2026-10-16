США рассматривают возможность применения мощнейшей неядерной авиабомбы против Ирана

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - США разработали планы нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана с использованием самой мощной из имеющихся в их арсенале неядерных авиабомб, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, США рассматривают возможность применения против Ирана бомбы GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb - MOAB) в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов.

Официальные лица полагают, что применение авиационной бомбы большой мощности GBU-43/B может привести к серьезной эскалации текущего конфликта в тот момент, когда активные боевые действия пошли на спад.

Кроме того, возникают сомнения - в том числе внутри самой администрации Трампа - относительно того, какого результата вообще можно добиться подобным шагом. Источники, знакомые с ходом обсуждения военных планов, сказали CNN, что применение бомбы вряд ли поможет США достичь поставленных стратегических целей, включая уничтожение ядерного потенциала Ирана.

По их словам, хотя эта бомба способна уничтожить территорию, сопоставимую по площади с девятью городскими кварталами, она не обладает достаточной проникающей способностью, чтобы разрушить объекты, подобные тем, что находятся в районе горы Пикакс, которые, как предполагается, защищены толстыми слоями гранита.

Источники отмечают, что применение GBU-43/B привело бы к разрушительным последствиям в зоне удара, однако, скорее всего, лишь на поверхности. Кроме того, огромный радиус поражения бомбы почти наверняка вызвал бы опасения по поводу возможных жертв среди гражданского населения - особенно если целью станут объекты иранской инфраструктуры, расположенные вблизи населенных пунктов или гражданских объектов.

Тем не менее, Трамп может решить использовать бомбу в качестве психологического оружия - в ситуации, когда иранский режим занимает жесткую позицию и не желает уступать его дипломатическим требованиям. По мнению источников, хотя американские официальные лица предупреждают, что применение этой бомбы вряд ли заставит Иран капитулировать или приведет к стратегической военной победе, она может дать Трампу дополнительный инструмент для изменения нынешнего статус-кво в конфликте.