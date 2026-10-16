Президент США исключил возможность нанесения ядерного удара по Ирану

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы использовать ядерное оружие против Ирана.

"Речь вовсе не о ядерной бомбе. Просто об очень большой бомбе. Она как маленькая ядерная. Но она не ядерная. (...) Я бы не стал использовать ядерное оружие. Нам это не нужно", - сказал Трамп в интервью Newsmax, отвечая на вопрос ведущего, о каком возможном новом ударе по Ирану писали в последние недели американские СМИ.

Он вновь заявил, что США - "величайшая ядерная держава в мире".

Ранее CNN со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что США разработали планы нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана с использованием самой мощной из имеющихся в их арсенале неядерных авиабомб.

По их данным, США рассматривают возможность применения против Ирана бомбы GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb - MOAB) в случае, если президент Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов.