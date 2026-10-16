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Конгрессмен США представил законопроект, призванный заблокировать сделку по дизелю с РФ

Конгрессмен США представил законопроект, призванный заблокировать сделку по дизелю с РФ
Грегори Микс
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Замглавы комитета Палаты представителей США по иностранным делам, демократ Грегори Микс представил законопроект, призванный заблокировать сделку по дизелю с РФ и запретить инвестиции в российскую энергетику, сообщается в заявлении на сайте комитета в пятницу.

"Член Палаты представителей и заместитель главы комитета по иностранным делам Грегори Микс сегодня представил двухпартийный законопроект о запрете коррупционных нефтяных сделок с РФ", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что целью законопроекта является отмена сделки по дизелю, которую президент США Дональд Трамп заключил с российским лидером Владимиром Путиным.

Также законопроект подразумевает запрет для Корпорации по финансированию международного развития США (DFC) на инвестиции в российскую энергетику и требование к Трампу ввести санкции против энергетического сектора РФ. Помимо прочего, он также включает в себя отмену генеральных лицензий Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), позволяющих закупку российских энергоносителей, и запрет на выдачу подобных лицензий в будущем.

Соавторами законопроекта являются несколько демократов и один республиканец.

Как сообщалось, после телефонного разговора президентов США и РФ 9 октября OFAC выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

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