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Группа сенаторов призвала Трампа отказаться от сделки по дизелю с Россией

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Группа из 12 сенаторов от обеих партий направили президенту США Дональду Трампу письмо с критикой дизельной сделки с РФ и с призывом отказаться от нее, сообщает во вторник журналист Axios Эндрю Солендер.

"Выйдите из этого соглашения, аннулируйте генеральную лицензию №135 и примените меры, указанные в "Законе Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о санкциях против России и Ирана 2026", - говорится в письме, которое опубликовал Солендер.

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Генеральная лицензия №135 разрешает поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Закон Грэма дает возможность расширить санкции против РФ и продлить санкции против Ирана.

В письме сенаторы пишут, что Конгресс США поддерживает работу над завершением конфликта России и Украины, но подчеркивает, что мирное соглашение должно быть заключено "на справедливых условиях". Они считают, что соглашение по закупке дизеля у РФ не поможет заключить справедливый мир и не принесет выгоду США.

По мнению авторов письма, соглашение является "подарком нашему сопернику и предательством наших союзников".

Также сенаторы считают, что допуск российского дизеля к мировым энергетическим рынкам окажет незначительное влияние на цены на энгергоресурсы.

США Конгресс США Дональд Трамп РФ
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