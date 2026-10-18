Поиск

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Дизельное топливо из России начнет поступать на американский рынок в течение 15-20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Новак напомнил, что РФ готова наращивать поставки с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц (в случае работоспособности российских НПЗ).

"Сейчас идет активная работа между министерством энергетики России и Минэнерго США, полный контакт, между российскими компаниями-экспортерами и покупателями российского дизеля. Минэнерго США определило компании, которые будут контрагентами и покупателями. И в настоящее время идут переговоры по коммерческим условиям, фактически по заключению контрактов. Как только они будут подписаны, в течение 15-20 дней топливо поступит на рынки, имеется в виду на рынки США. Если говорить о мировых рынках других, более близких стран, то в более короткие сроки", - сказал вице-премьер.

Новак отметил, что в рамках российско-американских договоренностей по дизелю санкции сняты на полгода, и согласно выпущенной лицензии OFAC "и транспортировка, и страхование не подвержены санкциям, эти сделки могут быть осуществлены".

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

 Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

Госсекретарь США назвал причину заключения сделки по дизтопливу с Россией

Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

 Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2426 пунктов по индексу МосБиржи

 Рынок акций РФ в пятницу превысил 2426 пунктов по индексу МосБиржи

"Совет рынка" встревожен постепенной деградацией платежной дисциплины на энергорынке

"Интерфакс" представил систему данных и корпоративной аналитики "Евразия Коннект"

Waymo планирует запустить беспилотные такси в Торонто в 2028 году

 Waymo планирует запустить беспилотные такси в Торонто в 2028 году

МСЗ снизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду до 39,4 млн т

Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

 Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12407 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3926 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов