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В Белом доме заявили, что применение "закона Грэма" помешало бы украинскому урегулированию

В Белом доме заявили, что применение "закона Грэма" помешало бы украинскому урегулированию
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не стал вводить против РФ санкции, предусмотренные "законом Грэма", так как такие меры помешали бы урегулированию украинского конфликта, заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

"Президент Трамп ясно давал понять, что хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Поскольку переговоры продолжаются, данный закон предоставляет президенту дополнительные полномочия для достижения мирного урегулирования", - цитирует представителя Белого дома портал Axios.

"Применение санкционных положений сейчас помешало бы текущим усилиям США по достижению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения между Украиной и Россией. Президент сохраняет за собой право использовать эти полномочия в любое время, если сочтет, что это послужит национальным интересам", - пояснила Роджерс.

В ночь на 17 октября, Трамп проинформировал Конгресс о решении пока не вводить ряд масштабных санкций, предусмотренных подписанным им ранее этой осенью "законом Грэма". Санкции, которые США ввели против РФ до принятия закона, остаются в силе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Дональд Трамп Россия закон Грэма санкции украинское урегулирование
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