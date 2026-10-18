Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотники атаковали дата-центр VK в Ленобласти. Сервисы доступны пользователям, заявили в компании. Над регионом за ночь ликвидировано 135 дронов, пострадали несколько человек, повреждено 55 автомобилей.

- В Петербурге нефтяной терминал и объекты гражданской инфраструктуры подверглись атаке БПЛА, пожарные ликвидируют возгорания. Аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолеты.

- На подлете к Москве в ночь на воскресенье сбито 76 БПЛА. Приостанавливали работу аэропорты Внуково и Домодедово. Накануне вечером было уничтожено 195 беспилотников.

- В Администрации США заявили, что введение предусмотренных "законом Грэма" антироссийских санкций помешало бы украинскому урегулированию. Американский президент Дональд Трамп выразил мнение что его решение поставить санкции на паузу принесет пользу всему миру.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом не замедлял Starlink на Украине. Рубио также сообщил, что Вашингтон обсуждает с Украиной предоставление спутниковой системы Starshield.

- В Оманском заливе загорелся нефтяной танкер, проинформировали ВМС Ирана. В CENTCOM назвали безуспешными иранские атаки в Ормузском проливе.