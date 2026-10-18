Глава Пентагона пригрозил Ирану полным уничтожением

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет в очередной раз заявил, что перед Ираном стоит выбор: отказаться от ядерных амбиций и пойти на сделку с США или столкнуться с полным уничтожением.

"Ирану придется в ближайшее время сделать реальный выбор: либо за столом переговоров отказаться от ядерной программы, либо столкнуться с тем уровнем разрушений, который Америка может нанести - и нанесет быстро, если потребуется", - заявил Хегсет курсантам программы подготовки офицеров запаса и новобранцам в Университете Теннесси, видео выступления распространил в ночь на воскресенье Пентагон.

Хегсет обвинил Тегеран в создании крупного ракетного арсенала. Он также заявил, что Иран "финансирует "Хезболлу", финансирует хуситов в Йемене".

В субботу, президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге республиканцев в штате Джорджия, выразил мнение, что вооруженный конфликт с Ираном - настолько простой для американской армии, что больше похож не на войну, а на учения. Трамп регулярно заявляет, что конфликт с Ираном скоро закончится, причем либо мирно, либо с применением силы с американской стороны.