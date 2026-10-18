Новый министр обороны Ирана предостерег США от возобновления боевых действий

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Иран готов дать масштабный отпор в случае новой агрессии со стороны США, заявил в воскресенье новый иранский министр обороны Мехрдад Ахлаги Кетабчи.

"Если американские враги снова неверно оценят обстановку, то столкнутся с противодействием иранских воинов ислама. Это противодействие будет неожиданным и масштабным", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Министр, кандидатуру которого утвердил ранее в воскресенье иранский парламент, заверил, что за последние месяцы Иран укрепил оборонительные возможности с учетом опыта прошлых боевых действий против США.