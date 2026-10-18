В CENTCOM заявили о безуспешности большинства иранских атак в Ормузском проливе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее число атак Ирана на коммерческие суда в районе Ормузского пролива оканчивается безуспешно, заявил представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) Тим Хокинс.

"До 97% судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, сделали это успешно, не подвергшись ударам иранских снарядов", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

"Вооруженные силы США помогли обеспечить скоординированную защиту тысяч судов, которые благополучно прошли через пролив", - добавил представитель командования.

Хокинс назвал нападения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на суда "неоправданными", отметив, что "они не достигают своей цели - перекрыть Ормузский пролив".

Ранее ВМС КСИР сообщали, что в субботу на минах в Ормузском проливе подорвались два супертанкера.

По утверждению иранской стороны, супертанкеры, перевозившие нефть, шли через пролив с отключенными системами автоматической идентификации по не согласованному с Тегераном маршруту.