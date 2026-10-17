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Еще один супертанкер подорвался на мине в районе Персидского залива

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В субботу супертанкер, шедший в районе Персидского залива, налетел на мину; ранее подобный инцидент случился с другим судном такого же класса, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

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"Сегодня утром второй супертанкер, экипаж которого допустил ошибку, загорелся после того, как столкнулся с морской миной", - заявили в пресс-службе ВМС КСИР.

По данным иранской стороны, супертанкер перевозил более 2 млн баррелей нефти. При этом на судне отключили транспондеры, и оно шло по не согласованному с Тегераном маршруту.

Согласно КСИР, взрыв затронул машинное отделение, после чего супертанкер потерял ход.

Хроника 28 февраля – 17 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Персидский залив КСИР Иран
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