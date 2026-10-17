Еще один супертанкер подорвался на мине в районе Персидского залива

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В субботу супертанкер, шедший в районе Персидского залива, налетел на мину; ранее подобный инцидент случился с другим судном такого же класса, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Сегодня утром второй супертанкер, экипаж которого допустил ошибку, загорелся после того, как столкнулся с морской миной", - заявили в пресс-службе ВМС КСИР.

По данным иранской стороны, супертанкер перевозил более 2 млн баррелей нефти. При этом на судне отключили транспондеры, и оно шло по не согласованному с Тегераном маршруту.

Согласно КСИР, взрыв затронул машинное отделение, после чего супертанкер потерял ход.