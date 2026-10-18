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ВМС Ирана заявили, что в Оманском заливе загорелся нефтяной танкер

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Оманском заливе загорелся и в результате потерял ход нефтяной танкер, заявили ВМС Ирана, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

В этой связи в заявлении указывается, что торговым судам "следует координировать свои действия с (иранскими - ИФ) вооруженными силами для обеспечения безопасного прохода". При этом иранские военные вновь подчеркнули, что они полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и прилегающих районах Оманского залива.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что в субботу два супертанкера подорвались на морских минах.

Кроме того, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) проинформировало о двух атаках на танкеры, следовавших в пятницу через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 18 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оманский залив танкер пожар
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