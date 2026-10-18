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Саудовская Аравия сбила БПЛА, запущенный хуситами по Эр-Рияду

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Саудовские силы ПВО в ночь на воскресенье сбили очередной ударный беспилотник хуситов в небе над столицей королевства Эр-Риядом, сообщил представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе с йеменской группировкой генерал-майор Турки аль-Малики.

Накануне над территорией королевства, в том числе над Эр-Риядом, было сбито четыре беспилотника, запущенных хуситами.

Тем временем, в соседнем Йемене продолжаются бои между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" (хуситы). Силы правительства заявили, что в субботу утром, при поддержке авиации, отбили атаку хуситов на юге провинции Таиз. Сам Таиз - третий по величине город Йемена - хуситы ранее фактически блокировали.

Также хуситы захватили несколько районов вблизи горы Джабаль Сабр, расположенной недалеко от Таиза и имеющей стратегическое значение для контроля над окружающей местностью, включая город. Наиболее интенсивно бои идут на юго-западе города, где лояльные правительству силы пытаются потеснить хуситов. С воздуха им оказывает поддержку саудовская авиация, которая ведет бомбардировки позиций хуситов.

Саудовская Аравия Эр-Рияд БПЛА хуситы
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