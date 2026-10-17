Над Саудовской Аравией сбили четыре беспилотника

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, в субботу отчиталась об уничтожении четырех БПЛА над территорией королевства, в том числе над Эр-Риядом, сообщает Al Jazeera.

Также беспилотники перехватили над Восточной провинцией и югом страны.

Тем временем, продолжаются бои в соседнем Йемене между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" (хуситы). Силы правительства заявили, что в субботу утром, при поддержке авиации, отбили атаку хуситов на юге провинции Таиз. Сам Таиз - третий по величине город Йемена - хуситы ранее фактически блокировали.

Также хуситы захватили несколько районов вблизи горы Джабаль Сабр, расположенной недалеко от Таиза и имеющей стратегическое значение для контроля над окружающей местностью, включая город. Наиболее интенсивно бои идут на юго-западе города, где лояльные правительству силы пытаются потеснить хуситов. С воздуха им оказывает поддержку саудовская авиация, которая ведет бомбардировки позиций хуситов.

По оценкам ООН, гуманитарная обстановка в Таизе ухудшается с каждым днем, поскольку из-за боев в город не получается доставить еду и медицинские грузы. В городе осталось мало муки и зерна, не хватает бытового газа, растут цены на топливо. Хуситы ранее предложили правительственным частям сдаться, но боевые действия не прекратились.

В Таизе сходятся основные трассы, в том числе ведущие в Аден, где заседает признанное на международном уровне правительство Йемена. Таиз считается крупным оплотом правительственных сил на юге Йемена.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы наносят удары по объектам саудовской инфраструктуры. В сентябре хуситы провели успешное наступление на йеменскую часть побережья Красного моря. В ответ 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов.