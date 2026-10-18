Трамп считает полезной для всего мира свою позицию по санкциям в отношении РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение поставить на паузу санкции против РФ, предусмотренные "законом Грэма", принесет пользу всему миру.

"Многие из вас еще не знают о моем решении, но вы разберетесь в этом. Это хорошее решение. Это решение принесет пользу нашей стране и, я полагаю, всему миру, так как речь касается всей планеты", - сказал Трамп журналистам во Флориде.

Днем ранее американский лидер распорядился поставить на паузу введение масштабных пошлин в отношении России и главных покупателей российских энергоресурсов. Пошлины были предусмотрены "законом Грэма", подписанным Трампом ранее этой осенью.

В указе, опубликованном в субботу президент пояснил, что введение ограничительных мер в настоящее время не отвечает национальным интересам США.