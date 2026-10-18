Рубио заявил, что Белый дом не замедлял Starlink на Украине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Администрация США не имеет никакого отношения к снижению скорости Starlink на Украине, заявил в ночь на воскресенье глава Госдепа Марко Рубио.

"Никто в Белом доме не отдавал распоряжений о снижении скорости (...). Насколько я понимаю, в настоящее время все работает нормально", - сказал он журналистам в США перед вылетом в Узбекистан.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что кто-то в США принял решение о замедлении Starlink, Рубио заверил, что это не так. "Не знаю, что говорил Зеленский. И я не уверен, что он разбирается в том, о чем говорит. Но то, что произошло, не было чьими-то преднамеренными действиями", - заявил госсекретарь.