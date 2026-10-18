Конгрессмены раскритиковали решение Трампа не вводить санкции против РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Конгрессмены как из Демократической партии, так и из Республиканской назвали неправильным решение президента США Дональда Трампа поставить на паузу санкции против России, предусмотренные "законом Грэма", сообщает Axios.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выразил разочарование тем, что решение "предоставит экономике России поддержку".

Член Палаты представителей США от демократов Дон Бейер назвал позицию администрации США капитуляцией перед Москвой. А влиятельный сенатор-демократ Ричард Блюменталь, сыгравший видную роль в подготовке "закона Грэма", выразил мнение, что решение Трампа никак не продиктовано вопросами обеспечения американской нацбезопасности.

Среди конгрессменов-республиканцев тоже нашлись критики решения Трампа.

"США следует усиливать экономическое давление на Россию, а не ослаблять его. Нужно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе полностью применять санкции по "закону Грэма", - заявил член палаты представителей Френч Хилл.

С критикой выступили и сенаторы от Республиканской партии Том Тиллис, Джон Корнин, Дарлин Грэм.

Днем ранее президент США распорядился поставить на паузу введение масштабных пошлин в отношении РФ и главных покупателей российских энергоресурсов. Пошлины были предусмотрены "законом Грэма", подписанным Трампом ранее этой осенью.

В указе, опубликованном в субботу, Трамп пояснил, что введение ограничительных мер в настоящее время не отвечает национальным интересам США.