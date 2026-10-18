Бессент сказал, что позиция Трампа по санкциям в отношении РФ жестче, чем у его предшественников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Соглашение Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива не означает, что администрация США смягчает позицию по санкциям против России, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент.

"Никто не занимал более жесткую позицию в вопросе санкций против России, чем президент Дональд Трамп", - сказал он в эфире NBC News.

Министр напомнил, что в свое время президент США ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

Комментируя решение Трампа пока не вводить предусмотренные "законом Грэма" пошлины против РФ и покупателей ее энергоресурсов, Бессент подчеркнул, что при этом все введенные ранее ограничительные меры остаются в силе.

Министр финансов добавил, то у администрации США еще есть время, чтобы оценить, имеет ли смысл вводить те или иные меры из "закона Грэма".

"У нас есть этот 60-дневный период, в течение которого мы можем выяснить, как обстоят дела", - сказал он.