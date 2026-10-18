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Трамп посоветовал пострадавшей от беспорядков Франции "закрыть границу"

Трамп посоветовал пострадавшей от беспорядков Франции "закрыть границу"
Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Властям Франции после произошедших в субботу массовых беспорядков следует принять меры по сокращению иммиграции, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Франция в огне! Прибытие иммигрантов, полных ненависти людей из совершенно другого мира, сокрушило некогда великую страну", - написал он в соцсети Truth Social.

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По мнению Трампа, у Парижа еще есть время, чтобы решить накопившиеся проблемы. "Закройте ваши границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не поздно", - призвал он французские власти.

Ранее в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД страны сообщила, что сотрудники полиции Франции во время масштабных субботних беспорядков задержали 1,2 тыс. человек. В ходе столкновений с демонстрантами ранения получили 150 полицейских и жандармов. Есть пострадавшие и среди пожарных.

Накануне в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста против подорожания стоимости жизни. Во многих случаях демонстрации переросли в беспорядки.

Протесты во Франции

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Общенациональная забастовка работников государственного сектора в Париже
Франция США Дональд Трамп
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