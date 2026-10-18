Парламент Ирана утвердил в должности нового министра обороны

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Иранские законодатели в воскресенье утвердили Мехрдада Ахлаги в должности министра обороны страны, передает иранское государственное телевидение.

"Сегодня члены Исламского консультативного совета выразили доверие Мехрдаду Ахлаги, кандидату на пост министра обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Кандидатура Ахлаги была поддержана 237 голосами из 277 проголосовавших депутатов. Он сменил на этом посту своего предшественника, погибшего в результате авиаударов в первый день вооруженного конфликта с США в феврале.

Вновь назначенный министр обороны Ирана пригрозил нанести огромный ущерб Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке, если Вашингтон возобновит военную кампанию против Ирана.

"Граждане могут быть спокойны. Скорее всего, они не осмелятся на нас напасть, - заявил Ахлаги журналистам вскоре после того, как парламент выразил ему доверие. - Если же (США) это сделают, то они сами и весь регион понесут колоссальный ущерб".

Ахлаги сменил Азиза Насирзаде, который погиб 28 февраля в результате американо-израильского удара по комплексу, где находилось высшее руководство страны. Тогда вместе с ним погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и высокопоставленные военачальники.