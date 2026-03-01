В Тегеране сообщили о гибели главы минобороны и начальника генштаба Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде и начальник генштаба иранской армии генерал Абдол Мусави погибли в результате американо-израильского авиаудара, сообщило в воскресенье государственное телевидение страны.

Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча совета обороны Ирана. О времени удара и конкретном месте, по которому он был нанесен, не сообщается.

Телевидение отметило, что кроме Насирзаде и Мусави, погибли еще два человека, их имена не назвали.

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Также погибли советник верховного лидера Ирана Али Шамхани и командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура.