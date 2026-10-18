В МИД РФ призвали руководство Албании не перекладывать вину на других за протесты в стране

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения руководства Албании в причастности Москвы к протестам в этой стране.

"Нет уж - это, Эди Рама (премьер-министр Албании - ИФ), граждане Вашей страны вышли на протесты, и не надо перекладывать свою ответственность на других. Разбирайтесь со своими внутренними проблемами сами", - написала она в воскресенье в своем телеграм-канале, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Студенческие протесты продолжаются в Тиране с начала недели, участники акций выражают несогласие в связи с политикой властей по отношению к учащейся молодежи, они требуют улучшений в сфере преподавания и выступают против увеличения стоимости жизни студентов.

Митинги проходят не только в Тиране, но и в других городах страны - Дурресе, Шкодере, Эльбасане, Корче.

Протесты в Албании начались еще в июне, тогда демонстранты выступали против строительства туристического комплекса в заповедной зоне, строительство которого поддерживал зять президента США Джаред Кушнер. Митинги получили название "Революция фламинго" из-за риска, который этот проект представлял для дикой природы. Демонстранты также требовали отставки премьер-министра. Позже демонстрации переросли в протесты студентов.