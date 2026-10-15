Премьер-министр Албании заявил, что не уйдет в отставку

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на акции протеста студентов, сообщает в четверг The Guardian.

"Правительства меняются путем демократических выборов. В прошлом году у нас были выборы, а не революция", - заявил Рама, реагируя на призывы студентов уйти с поста.

Он также добавил, что его обязанностью является "выслушать, учесть законные опасения и помочь Албании двигаться вперед".

Премьер-министр подчеркнул, что не позволит "насилию подорвать европейское будущее Албании", имея в виду процесс вступления страны в ЕС.

В четверг студенты митинговали у здания министерства образования Албании в Тиране. Полиция для разгона манифестантов применила слезоточивый газ и водометы. Предположительно, 89 человек, в том числе 61 полицейский, получили ранения.

Студенческие протесты продолжаются в Тиране уже третий день, участники акций выражают несогласие в связи с политикой властей по отношению к учащейся молодежи, они требуют улучшений в сфере преподавания и выступают против увеличения стоимости жизни студентов.

Митинги проходят не только в Тиране, но и в других городах страны - Дурресе, Шкодере, Эльбасане, Корче.

Протесты в Албании начались еще в июне, тогда демонстранты выступали против строительства туристического комплекса в заповедной зоне, строительство которого поддерживал зять президента США Джаред Кушнер. Митинги получили название "Революция фламинго" из-за риска, который этот проект представлял для дикой природы. Демонстранты также требовали отставки премьер-министра. Позже демонстрации переросли в протесты студентов.