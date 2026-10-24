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Столкновения между протестующими студентами и спецназом произошли в Тиране

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Студенческие протесты в Тиране (Албания) переросли в субботу в столкновения со спецназом, сообщает EFE.

По данным агентства, студенты протестуют против политики властей в сфере высшего образования. Сотрудники спецназа в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

EFE напоминает, что студенты начали протестовать в начале прошлой недели. Тогда демонстранты подожгли несколько учреждений, в частности, министерства образования и финансов, а также апелляционный суд.

Глава правительства Албании социалист Эди Рама, находящийся у власти с 2013 года, обвинил в обострении ситуации соцсети, распространяющие дезинформацию, а также крайне левые группы.

Протесты студентов в Албании

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Тирана Албания
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