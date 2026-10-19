В Литве заявили, что нарушивший воздушное пространство страны дрон был украинским

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Беспилотник, нарушивший в воскресенье литовское воздушное пространство, был украинским, прилетел с территории Польши и нес взрывчатку, заявил в понедельник журналистам премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

"Мы проверили данные, когда и откуда беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы. Нет сомнений, что он пересек границу с польской стороны", - сказал Синкявичюс, которого цитируют литовские СМИ.

По его словам, литовские радары, в отличие от польских, зафиксировали этот момент.

"Сегодня стало ясно, что этот FPV-дрон имеет украинское происхождение", - добавил он. По словам главы литовского правительства, "представители Украины подтвердили, что потеряли связь с одним из своих беспилотников".

"Нет никаких сомнений в том, что он нес взрывчатку", - добавил Синкявичюс.

В воскресенье глава Минобороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено неидентифицированным летающим объектом. Объект, предварительно опознанный как БПЛА, пропал с радаров на севере Литвы, позже были обнаружены его обломки. По словам Каунаса, нарушивший литовское воздушное пространство в воскресенье беспилотник, по предварительным данным, прилетел со стороны Польши. Он добавил, что попросил у польского коллеги содействия в совместном расследовании инцидента.

Как заявил пресс-секретарь польского Минобороны Януш Сеймей, данные польских радаров не подтверждают, что беспилотник прилетел в Литву со стороны Польши.