Израиль не намерен возобновлять военные удары по Ирану до выборов 27 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Руководство Израиля не планирует до намеченных на 27 октября парламентских выборов возобновлять военную кампанию против Ирана, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет The Times of Israel.

"На мой взгляд, для нас это неудобно", - сказал он после сообщения телеканала "Кешет 12" о том, что Нетаньяху призывал президента США Дональда Трампа возобновить военные действия против Ирана до парламентских выборов в Израиле и промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны пройти 3 ноября.

Ранее Axios со ссылкой источники сообщал, что Нетаньяху и Трамп в телефонном разговоре на прошлой неделе обсуждали возможность начала новой масштабной операции против Ирана до выборов в Израиле и США. Axios уточнял, что разговор Нетаньяху с Трампом состоялся до того, как президент заявил об отсутствии планов наносить удары по Ирану до выборов в Конгресс в ноябре.