Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил о 2 тыс. задержаний в связи с масштабными субботними беспорядками, сообщает в воскресенье газета "Фигаро".

По предварительным данным МВД, в столкновениях с протестующими более 600 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения.

Префектура полиции Буш-дю-Рон сообщила, что насчитала в субботу в Марселе 30 тыс. грабителей и 8 тыс. бунтовщиков.

Согласно "Фигаро", беспорядки, в меньших масштабах, продолжаются и в воскресенье. В частности, в Париже ограбили несколько магазинов.

В субботу в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста против подорожания стоимости жизни. Во многих случаях демонстрации переросли в беспорядки. Хулиганы разграбили многочисленные магазины, поджигали автомобили, здания. Существенный ущерб нанесен историческим центрам городов. Например, в городе Лимож серьезный ущерб из-за пожара понесло здание городской мэрии. Огонь был настолько сильным, что тушение продлилось всю ночь.

В свете событий лидер правой националистической партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выразил мнение, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен "попросить прощения и уйти в отставку". Он обратился к населению с призывом "сделать правильный политический выбор перед лицом политических движений, которые хотят гражданской войны".

Кандидат в президенты от этой партии Марин Ле Пен заявила о "глубоком кризисе доверия и авторитета, который угрожает демократии". Она осудила разрушения и грабежи, которые произошли в субботу. "Поскольку французов не слышали, их жалобы переросли в раздражение, а иногда и в гнев", - считает Ле Пен. Она подчеркнула, что насилие не является способом выразить мнение. "Эти поджигатели только усугубляют ситуацию", - отметила она.

Кандидат в президенты Франции, бывший премьер и лидер созданной им правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп раскритиковал "вредоносное смешение ультралевых" с мародерами. "Все французы в шоке от беспорядка, это разделяет страну", - сказал кандидат в президенты.

Лидер партии "зеленых" Марин Тонделье призвала к отставке главу МВД, поскольку, по ее словам, Нуньес недооценил масштаб проблемы. "Города были в распоряжении вандалов, а в отношении мирных демонстрантов была применена сила", - отметила глава партии "зеленых".

Экс-президент, социалист Франсуа Олланд заявил, что государство "не справилось с поддержанием общественного порядка". Он считает, что власти должны начать переговоры с молодежными организациями и профсоюзами.