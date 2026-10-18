Поиск

Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек

Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек
Фото: Tom Lartige Catillon/Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил о 2 тыс. задержаний в связи с масштабными субботними беспорядками, сообщает в воскресенье газета "Фигаро".

В миреПолицейские задержали более тысячи участников беспорядков во ФранцииПолицейские задержали более тысячи участников беспорядков во ФранцииЧитать подробнее

По предварительным данным МВД, в столкновениях с протестующими более 600 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения.

Префектура полиции Буш-дю-Рон сообщила, что насчитала в субботу в Марселе 30 тыс. грабителей и 8 тыс. бунтовщиков.

Согласно "Фигаро", беспорядки, в меньших масштабах, продолжаются и в воскресенье. В частности, в Париже ограбили несколько магазинов.

В субботу в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста против подорожания стоимости жизни. Во многих случаях демонстрации переросли в беспорядки. Хулиганы разграбили многочисленные магазины, поджигали автомобили, здания. Существенный ущерб нанесен историческим центрам городов. Например, в городе Лимож серьезный ущерб из-за пожара понесло здание городской мэрии. Огонь был настолько сильным, что тушение продлилось всю ночь.

В свете событий лидер правой националистической партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выразил мнение, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен "попросить прощения и уйти в отставку". Он обратился к населению с призывом "сделать правильный политический выбор перед лицом политических движений, которые хотят гражданской войны".

Кандидат в президенты от этой партии Марин Ле Пен заявила о "глубоком кризисе доверия и авторитета, который угрожает демократии". Она осудила разрушения и грабежи, которые произошли в субботу. "Поскольку французов не слышали, их жалобы переросли в раздражение, а иногда и в гнев", - считает Ле Пен. Она подчеркнула, что насилие не является способом выразить мнение. "Эти поджигатели только усугубляют ситуацию", - отметила она.

Кандидат в президенты Франции, бывший премьер и лидер созданной им правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп раскритиковал "вредоносное смешение ультралевых" с мародерами. "Все французы в шоке от беспорядка, это разделяет страну", - сказал кандидат в президенты.

Лидер партии "зеленых" Марин Тонделье призвала к отставке главу МВД, поскольку, по ее словам, Нуньес недооценил масштаб проблемы. "Города были в распоряжении вандалов, а в отношении мирных демонстрантов была применена сила", - отметила глава партии "зеленых".

Экс-президент, социалист Франсуа Олланд заявил, что государство "не справилось с поддержанием общественного порядка". Он считает, что власти должны начать переговоры с молодежными организациями и профсоюзами.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек

 Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек

Трамп поддержал Нетаньяху в преддверии израильских выборов

 Трамп поддержал Нетаньяху в преддверии израильских выборов

Лавров заявил, что Москва делает вывод о нежелании Зеленского вести переговоры

Лавров заявил, что Москва благодарна странам Персидского залива за взвешенную позицию по Украине

Новый министр обороны Ирана предостерег США от возобновления боевых действий

Трамп посоветовал пострадавшей от беспорядков Франции "закрыть границу"

 Трамп посоветовал пострадавшей от беспорядков Франции "закрыть границу"

В Польше не подтвердили залет беспилотника со своей территории в Литву

В МИД РФ призвали руководство Албании не перекладывать вину на других за протесты в стране

Два чартерных рейса турецких авиалиний, летевших в РФ, перенаправлены в Минск

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии отметили важность обеспечения безопасности навигации судов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12414 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3927 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов