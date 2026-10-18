Президент Франции осудил масштабные беспорядки во Франции

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал масштабные беспорядки, которые прошли в субботу по всей стране, и пообещал наказать зачинщиков.

"При виде фотографий с беспорядков мы все задаемся вопросом: что у них в голове? Как французы могут так поступать со своей страной? Этому нет оправдания, объяснения, прощения. (...) Все мы ощущаем в сегодняшний вечер гнев и стыд", - заявил президент в обращении к нации в воскресенье.

В частности, он выразил негодование в связи с тем, что в столкновениях с участниками беспорядков "сотрудники правоохранительных органов подверглись неслыханной жестокости".

Макрон пообещал восстановить справедливость. "Те, кто что-либо разрушил, должны заплатить, те, кто разграбил, должны возместить, те, кто хотел падения республики, должны будут ответить за это", - пригрозил французский лидер.

Президент отметил, что нужно прислушиваться к требованиям мирных демонстрантов, при этом твердо поддерживать порядок.

По мнению президента, беспорядки устроили "представители группки ультралевых, к которым присоединилось много преступников".

"Я призываю все политические партии выступить с однозначным осуждением любого вида насилия", - заявил Макрон.

В субботу в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста против подорожания стоимости жизни. Во многих случаях демонстрации переросли в беспорядки. Хулиганы разграбили многочисленные магазины, поджигали автомобили, здания. Существенный ущерб нанесен историческим центрам городов. Например, в городе Лимож серьезный ущерб из-за пожара понесло здание городской мэрии. Огонь был настолько сильным, что тушение пожара продлилось всю ночь.

По последним данным МВД, около 1 тыс. стражей порядка получили ранения. В стране произвели почти 2,4 тыс. задержаний.