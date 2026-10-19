Рубио заявил, что США продолжат работать над завершением конфликта на Украине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - США продолжат предпринимать усилия для завершения конфликта на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы делаем все, что можем, и продолжим делать все, что можем, чтобы помочь способствовать завершению этой войны", - сказал Рубио журналистам утром в понедельник.

По его словам, президент США Дональд Трамп "открыт для всего, что он может сделать".

Рубио отметил, что Трамп приостановил новые антироссийские санкции, чтобы понять, смогут ли переговоры с Москвой и Киевом привести к завершению конфликта.

"Трамп приостановил действие санкций на 60 дней, потому что хочет посмотреть, есть ли возможность для переговоров, которые сейчас ведутся. И с Россией, и с Украиной. Могут ли они привести к чему-то позитивному", - сказал госсекретарь.

Отвечая на вопрос, есть ли свидетельства того, что Москва открыта для переговоров, он отметил, что речь "не об уголовном деле": "Это не уголовное дело. Это дипломатия. И в дипломатии нужно продолжать попытки".