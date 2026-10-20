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Рубио заявил, что Вашингтон недоволен отсутствием прогресса по Украине

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти США разочарованы отсутствием движения вперед в том, что касается урегулирования украинского конфликта, заявил во вторник глава Госдепа Марко Рубио.

"Нас расстраивает отсутствие прогресса на переговорах", - сказал он журналистам в Индии.

Рубио отметил, что для США важно поддерживать контакты как с Украиной, так и с Россией, так как найти решение кризиса невозможно, если не обмениваться мнениями с обеими сторонами.

Он подчеркнул, что видит риск эскалации конфликта, распространения его на новые территории.

Марко Рубио США Украина
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