Рубио заверил, что США не прекращали передавать Украине разведданные

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон продолжает передавать Киеву разведывательные данные, без каких бы то ни было приостановок, заявил госсекретарь США Марко Рубио в понедельник.

"Приостановки не было", - заявил он журналистам в Самарканде, отвечая на соответствующий вопрос.

Рубио также отметил, что не знает, откуда президент Украины Владимир Зеленский получает данные, указывавшие на паузу в передаче таких данных, и почему он говорит об этом в СМИ.

Комментируя сообщения о том, что прошлой ночью Украина не получила от США предупреждение о российских ударах, Рубио заявил, что не знает, что случилось. При этом он отметил, что несколько дней назад произошел программный сбой в системе оповещения.