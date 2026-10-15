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CBS News сообщает, что США могли намеренно не предупреждать Киев об ударах на этой неделе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Киев мог не получить от США на этой неделе ранние предупреждения об ударах по Украине из-за такого решения американских властей, сообщает CBS News.

"Ряд источников, знакомых с темой, сказали CBS News, что США могли целенаправленно воздержаться от того, что заблаговременно оповестить Украину о российских ударах", - информирует телеканал.

По его данным, чиновники США заявили о проблемах с системой обнаружения угроз из-за плохой погоды, но в Киеве этим объяснениями не поверили.

"Источники, знающие историю вопроса, сказали CBS News, что США не прекратили полностью передачу разведданных Украине, и назвали отсутствие предупреждения об атаках на этой неделе отдельным инцидентом", - отмечает телеканал.

Источники портала Axios ранее говорили, что на переговорах 9 октября спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Украиной звучали угрозы о прекращении передачи американских разведданных украинской стороне, если Киев не прислушается к просьбам Дональда Трампа. CNN также передавал, что Белый дом предупредил Украину и ее европейских союзников о готовности приостановить передачу разведданных и продажу вооружений, если Киев не прекратит атаки на российские энергетические объекты.

В свою очередь Трамп заверял, что США не прекращали передачу Украине разведданных и продолжают работать с Москвой и Киевом над урегулированием конфликта. Но портал Semafor со ссылкой на источник передавал, что в администрации США идут активные дискуссии, стоит ли продолжать или остановить передачу разведывательной информации Украине; единой позиции по вопросу нет.

США Украина РФ
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