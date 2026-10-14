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В ЕС не видят признаков прекращения передачи разведданных США Украине

Starlink

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе изучают сообщения о замедлении работы системы связи Starlink на Украине и пока не видят признаков того, чтобы США перестали передавать Украине разведданные, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, пишет Guardian.

"Важно отметить, что мы не видели признаков того, что передача разведданных прекратилась", - сказала она.

Она отметила, что в ЕК ознакомились с сообщениями о замедлении работы системы спутниковой связи Starlink, но считают, что нужно получить больше информации, прежде чем комментировать ситуацию.

Ранее о том, что нужно дождаться более-менее осязаемой информации по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, что произошло со Starlink. Это какая-то разрозненная информация. Действительно, есть много информации относительно того, что какие-то (введены) ограничения на поставку разведывательной информации (Украине), предупредительной информации о пусках ракет. Но с другой стороны, были и заявления из Вашингтона, что помощь продолжается", - заявил он.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не прекращали передавать Украине разведданные.

Starlink Дмитрий Песков Дональд Трамп Евросоюз США Украина Паула Пинью
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